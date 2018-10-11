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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 11:30 11.10.2018 - 11:30

*** Он надеется, что данная проблема не спровоцирует волну насилия

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Право украинцев на свободу вероисповедания должно соблюдаться при решении вопроса о предоставлении Константинопольским патриархатом автокефалии для Украинской православной церкви, заявил в четверг в ходе телефонного брифинга спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"В том, что касается автокефалии, это решение патриарха Константинопольского Варфоломея, это чисто религиозное решение", - сказал он.

"С американской точки зрения, все, что мы можем сказать, это то, что мы верим в принципы религиозной свободы, наша страна на этом построена, и мы поддерживаем стремления любых народов исповедовать ту религию, которую они хотят", - заявил он, отвечая на вопрос о его позиции относительно возможности автокефалии для Украинской православной церкви.

Кроме того, К.Волкер выразил надежду на то, что "протестов и насилия, вызванных этим решением, не будет", добавив, что в этом вопросе должны быть учтены и уважаться желания самих украинцев.

"Я надеюсь, что мы не увидим насилия, это было бы трагично", - добавил К.Волкер.

На Украине в последние недели обострился церковный конфликт в связи с намерением Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви автокефалию, создав тем самым поместную Церковь, независимую от Московского патриархата. Это вызывает неприятие со стороны значительной части верующих на Украине, являющихся приверженцами канонической УПЦ и опасающихся враждебных действий со стороны сторонников автокефалии.

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