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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:36 15.03.2018 - 20:36

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленный чиновник ЕС скептически оценил в четверг перспективу направления на Украину миссии миротворцев ООН.

"В настоящее время нет согласия между членами Совета Безопасности ООН, которым надлежит одобрить такую миротворческую силу, чтобы она была создана", - заявил он в Брюсселе на условиях анонимности, знакомя журналистов с повесткой дня заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 марта, на котором ситуация на Украине будет одним из главных вопросов.

"Очевидно, что мы принципиально поддерживаем всё, что может помочь миру на Украине. Мы обеспечиваем более двух третей финансирования наблюдательной миссии ОБСЕ. Но, насколько я знаю, нет большого прогресса в дискуссиях (в ООН - ИФ), в частности, между русскими и американцами об условиях, на которых такая миротворческая сила могла бы быть развернута", - сказал источник.

"И я не уверен, что последние события (связанные с Россией - ИФ) этому поспособствуют", - добавил собеседник журналистов.

гс

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