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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 9:43 15.03.2018 - 09:43

*** Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания

Восточная Гута (Сирия). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Семнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в09:00 по местному времени (10:00 мск). Ожидается выход оттуда еще не менее ста человек. Кроме того, в Восточную Гуту придет конвой с гуманитарной помощью.

"Специалистами центра по примирению враждующих сторон после переговоров с лидерами незаконных вооружённых формирований в Восточной Гуте была достигнута договоренность о доставке в район гуманитарной помощи, предназначенной мирным жителям в подконтрольных боевикам населенных пунктах. Конвой международных гуманитарных организаций доставит в Восточную Гуту 137 тонн продуктов питания", - сообщил журналистам представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, также в четверг планируется выход очередной группы мирных жителей.

"Центр по примирению враждующих сторон продолжает ежедневно вести переговоры с лидерами НВФ в Восточной Гуте о выводе мирных жителей. В четверг ожидается выход ещё не менее ста человек", - уточнил генерал.

По данным Минобороны РФ, за время работы гуманитарного коридора им уже смогли воспользоваться порядка 500 жителей района.

***/ мф

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