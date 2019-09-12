Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 10:23

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Неправительственная организация Peace Now опубликовала доклад, в котором говорится о росте строительства еврейских поселений в восточной части Иерусалима, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Согласно содержащимся в докладе данным, продолжает агентство, несмотря на то, что палестинцы составляют 60% населения восточного Иерусалима, они смогли получить лишь 30% от общего количества разрешений на строительство, выданных с 1991 года. Согласно данным Peace Now, с 1991 года городской муниципалитет выдал почти 22 тыс. разрешений на строительство еврейских поселений в восточном Иерусалиме и только около 9,5 тыс. на жилье в палестинских кварталах.

Отказ в выдаче палестинцам разрешений на строительство превращает зоны их расселения в перенаселенные районы с нищенской инфраструктурой при том, что почти половина жителей находится в страхе от того, что их дома могут быть разрушены, продолжает АР.

По утверждениям палестинской стороны, трудности с получением разрешений на строительство и перенаселенность в палестинских кварталах вынуждают их жителей строить незаконно. Из 40 тыс. единиц жилья в палестинских кварталах восточного Иерусалима половина была построена без разрешений.

Сейчас в восточном Иерусалиме проживают около 215 тыс. евреев и 340 тыс. палестинцев.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября намерен распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

"Есть одно место, на которое мы можем распространить израильский суверенитет после выборов", - заявил Нетаньяху, слова которого приводят израильские СМИ. Он пояснил, что речь идет как раз об Иорданской долине и о ряде территорий к северу от Мертвого моря.

Кроме того, премьер подтвердил намерение аннексировать возведенные на Западном берегу Иордана еврейские поселения, пообещав действовать по этому вопросу в координации с президентом США Дональдом Трампом.

Наконец, Нетаньяху объявил, что подготовленный Вашингтоном план палестино-израильского урегулирования, как ожидается, будет представлен вскоре после намеченных на 17 сентября выборах в Израиле.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

Наблюдатели отмечают, что такие планы Нетаньяху наверняка будут крайне болезненно восприняты палестинцами.

1ви 1ар бп

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