Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 1:50 20.09.2018 - 01:50

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Ряд районов в международных водах Восточного Средиземноморья вблизи Сирии, Ливана и Кипра закрыт в связи с учениями кораблей Военно-Морского флота (ВМФ) России и проведением ими "испытательных ракетных пусков", следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

В сообщениях приводятся координаты закрытых районов, а также уведомляется, что они закрыты для полетов гражданских самолетов и прохода морских судов до 26 сентября в связи с проведением учений кораблей ВМФ России.

1нв тг

Neuer Inhalt Horizontal Line