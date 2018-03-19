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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 12:11 19.03.2018 - 12:11

*** Горячим питанием обеспечены 10,4 тыс. мирных жителей

Восточная Гута (Сирия). 19 марта. ИНТЕРФАКС - Российский центр по примирению доставил для беженцев из Восточной Гуты две тысячи комплектов постельных принадлежностей, сообщил представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Центром по примирению враждующих сторон организована доставка в Восточную Гуту дополнительных 2-х тысяч комплектов постельных принадлежностей", - сказал В.Золотухин.

По его словам комплекты были доставлены самолетом из авиабазы Хмеймим.

"Комплекты постельного принадлежностей - матрацы, подушки, одеяла, будут розданы в лагере для беженцев Восточной Гуты", - добавил представитель центра.

Генерал-майор также сообщил, что российские военнослужащие раздали три тысячи продовольственных наборов, а также обеспечили горячим питанием 10,4 тысячи мирных жителей.

Ранее В.Золотухин сообщил, что с утра понедельника Восточную Гуту покинули более 6 тысяч человек.

По данным Минобороны РФ на утро понедельника, всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты вышли более 77 тысяч человек.

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