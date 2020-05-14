Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 9:30

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Американское военное командование выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью в минувшее воскресенье 19 иранских моряков в Оманском заливе, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что военные приносят "искренние соболезнования иранскому народу в связи с трагической гибелью" моряков.

Однако, вместе с тем, Урбан подверг критике проведение Ираном учений в непосредственной близости от Ормузского пролива, где проходит "интенсивно используемый морской путь", а также "в тот момент, когда большая часть внимания региона сосредоточена на борьбе с COVID-19".

11 мая командование ВМС Ирана сообщило, что инцидент во время учений привёл к гибели 19 иранских моряков, служивших на борту судна поддержки и обеспечения. Еще 15 моряков получили ранения.

Инцидент произошёл в воскресенье близ порта города Джаск в Оманском заливе. В судно обеспечения попала ракета, запущенная самими же ВМС Ирана.

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