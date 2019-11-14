Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 23:01

Мадрид. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Сторонники "Движения к социализму" экс-президента Боливии Эво Моралеса Аймы смогут принять участие во внеочередных всеобщих выборах в стране, однако лидеры движения к выборам допущены не будут, заявила журналистам временный президент Боливии Жанин Аньес.

"Эво Моралес не имеет права на четвертый мандат, поэтому и произошли все эти беспорядки. Эво Моралес и Альваро Гарсиа (экс-вице-президент) не имеют права на четвертый срок", - сказала она.

"Я полагаю, что с этого момента "Движение к социализму" располагает всеми правами на участие во всеобщих выборах", - отметила Аньес.

Ранее сообщалось о том, что депутаты от "Движения к социализму" Эво Моралеса отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента, на котором следовало юридически оформить отставку президента Моралеса и проголосовать по кандидатуре временного президента страны.

Депутаты от "Движения к социализму" составляют две третьих всего депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум.

В сложившейся ситуации Аньес сослалась на статью конституции страны, в которой определяется преемственность власти при чрезвычайных обстоятельствах. После отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес осталась первой в очереди из тех, кто мог взять мандат на руководство государством.

Высший избирательный суд (избирательная комиссия) страны счел решение Аньес конституционным, вскоре ее на посту временного президента страны поддержали руководители силовых структур.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти. Выборы должны пройти в 90-дневный срок.

Экс-президент Боливии Эво Моралес Айма, которому Мексика предоставила убежище, назвал приведение к власти Аньес, утверждением государственного переворота.

Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Факты мошенничества были подтверждены наблюдателями от Организации американских государств и переданы ее главе Луису Альмагро.

Следуя призыву Альмагро, в воскресенье Моралес объявил о планах полностью сменить состав Высшего избирательного суда Боливии и о проведении внеочередных всеобщих выборов, однако позже в тот же день он сообщил об отставке.

1ар аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!