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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 10:23 14.09.2018 - 10:23

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Два предполагаемых агента из России были задержаны в Гааге весной по подозрению в шпионаже, сообщают в пятницу газеты швейцарской медиагруппы Tamedia и голландской газеты NRC Handelsblad со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикациям, задержанные собирались шпионить в швейцарской лаборатории Spiez.

Лаборатория подчиняется швейцарскому департаменту обороны, защиты населения и спорта, занимается исследованиями в области контроля над вооружением и защиты населения от биологического и химического оружия, следует из информации на сайте организации.

По информации швейцарской медиагруппы, в последние месяцы эксперты лаборатории участвовали в расследованиях предполагаемых химатак в Сирии и инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль в британском городе Солсбери. Согласно сообщениям, подозреваемые российские граждане были задержаны в Нидерландах еще весной, но затем были отправлены в РФ.

"Задержание обоих россиян в Нидерландах было проведено весной. Точное время и обстоятельства неизвестны. Их временное содержание под стражей является частью большой оборонительной операции многих европейских спецслужб. При этом швейцарская контрразведка играет в этом центральную роль", - написала газета Berner Oberlaender, принадлежащая медиагруппе.

Представители швейцарской спецслужбы Nachrichtendienst des Bundes (NDB) по запросу медиагруппы подтвердили, что швейцарские ведомства "обнаружили случай в Гааге". "NDB принимала в этой операции активное участие вместе с голландскими и британскими партнерами", - цитирует издание руководителя отдела коммуникации учреждения Изабелле Грабер. При этом были "пресечены нелегальные акции против критически важной швейцарской инфраструктуры".

Представитель лаборатории Андреас Бухер сказал, что лаборатория ранее была целью хакерской атаки, информацию NDB он комментировать не стал.

Как пишет Berner Oberlaender, в июне от имени лаборатории при помощи хакерских программ было распространено поддельное приглашение на конференцию.

Со ссылкой на анонимные источники газета сообщает, что при задержании предполагаемых шпионов было обнаружено "оборудование для шпионажа".

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лаборатория Spiez якобы идентифицировала отравляющее вещество в Солсбери как BZ, это отравляющее вещество, которое ранее было на вооружении ряда западных стран. Сама лаборатория эту информацию не подтвердила, сообщив в своем Twitter-аккаунте 14 апреля, что "британская лаборатория Портон Даун идентифицировала "Новичок", и что это утверждение может комментировать только ОЗХО.

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