В Габоне арестованы военные, объявившие о госперевороте

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 11:32

Париж. 7 января. ИНТЕРФАКС - В Габоне взяли под стражу четырех мятежных военнослужащих, которые ранее захватили государственную радиовещательную организацию и объявили на ТВ о создании Национального совета реставрации, сообщают в понедельник французские СМИ.

Четверо из пяти военнослужащих, на некоторое время взявших под контроль радиовещание утром в понедельник, арестованы. Еще одному удалось сбежать. В настоящее время ведутся его поиски.

В понедельник утром несколько человек, предположительно, являющихся военнослужащими Габона появились в эфире государственного ТВ и заявили о военном перевороте "с целью восстановления демократии". Один из них зачитал заявление, в котором говорилось, что они, якобы, захватили правительство. На этих людях была надета военная форма камуфляжной расцветки и зеленые береты.

В столице Либревиле объявлен комендантский час, перекрыт доступ к интернету, сообщает Associated Press. Город патрулируют солдаты на танках и в оснащенных оружием транспортных средствах. Ни о каких других инцидентах на улицах города не сообщается.

По данным агентства, президент Габона Али Бонго Ондимба, занимающий должность с 2009 года, с октября проходит лечение за пределами государства. Его новогоднее обращение было снято в Марокко. Согласно сообщениям СМИ, у 59-летнего политика был инсульт.

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