Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 17:49

*** ДТП произошло из-за неисправности старого автомобиля - СМИ

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов на гаванской набережной Малекон, сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на столичных медиков.

Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается.

По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля, которые до сих пор массово используются на Кубе.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, когда набережная Малекон традиционно становится местом гуляний.

1ар пч

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