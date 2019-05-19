*** ДТП произошло из-за неисправности старого автомобиля - СМИ
Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Три человека стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов на гаванской набережной Малекон, сообщает Кубинское агентство новостей со ссылкой на столичных медиков.
Еще 25 человек получили различные травмы. Они направлены в несколько больниц Гаваны. Среди пострадавших - двое иностранцев, об их национальностях не сообщается.
По данным агентства, причиной трагического происшествия может быть неисправность старого автомобиля, которые до сих пор массово используются на Кубе.
ДТП произошло в ночь на воскресенье, когда набережная Малекон традиционно становится местом гуляний.
1ар пч