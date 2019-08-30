*** Работы проводились при поддержке РФ к 500-летней годовщине со дня основания Гаваны
Мадрид. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В Гаване в пятницу завершились реставрационные работы на куполе Капитолия, который на протяжении нескольких лет был скрыт под лесами и промышленными чехлами, сообщает агентство ЭФЭ.
"Речь не идет об официальном открытии, но все же мы не хотели бы игнорировать этот торжественный момент", - прокомментировал агентству событие главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль.
ЭФЭ отмечает, что реставрационные работы, а также работы по золочению купола во многом производились за счет российской стороны. В частности из российских средств был позолочен не только сам купол, но и находящаяся в центральном зале Капитолия аллегорическая Статуя Республики.
Гаванский Капитолий был построен как копия Капитолия в Вашингтоне между 1926 и 1929 годами. До 1959 года в этом здании заседали сенат и палата представителей парламента Кубы. После победы революции на Кубе в этом здании располагалась Академия наук Кубы. В 2010 году здание было закрыто на капитальную реставрацию.
Завершение работ в Капитолии приурочено к 500-летию празднований со дня основания Гаваны, которое будет отмечаться в ноябре 2019 года, напоминает ЭФЭ.
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