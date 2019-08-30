Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 20:58

*** Работы проводились при поддержке РФ к 500-летней годовщине со дня основания Гаваны

Мадрид. 30 августа. ИНТЕРФАКС - В Гаване в пятницу завершились реставрационные работы на куполе Капитолия, который на протяжении нескольких лет был скрыт под лесами и промышленными чехлами, сообщает агентство ЭФЭ.

"Речь не идет об официальном открытии, но все же мы не хотели бы игнорировать этот торжественный момент", - прокомментировал агентству событие главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль.

ЭФЭ отмечает, что реставрационные работы, а также работы по золочению купола во многом производились за счет российской стороны. В частности из российских средств был позолочен не только сам купол, но и находящаяся в центральном зале Капитолия аллегорическая Статуя Республики.

Гаванский Капитолий был построен как копия Капитолия в Вашингтоне между 1926 и 1929 годами. До 1959 года в этом здании заседали сенат и палата представителей парламента Кубы. После победы революции на Кубе в этом здании располагалась Академия наук Кубы. В 2010 году здание было закрыто на капитальную реставрацию.

Завершение работ в Капитолии приурочено к 500-летию празднований со дня основания Гаваны, которое будет отмечаться в ноябре 2019 года, напоминает ЭФЭ.

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