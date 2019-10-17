Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:08

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - В Гамбурге начались слушания по делу 93-летнего нациста, который обвиняется в причастности к гибели свыше 5,2 тыс. человек в лагере Штуттгоф близ польского Гданьска, сообщает в четверг северо-немецкое радио NDR.

Бруно Д. с 1944 по 1945 год работал охранником в концентрационном лагере Штуттгоф, который находился неподалеку от польского города Гданьск. Ему вменяют в вину пособничество в убийстве, по меньшей мере, 5 тыс. 230 человек. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

В ходе допросов в прошлом году Бруно Д. признал, что за годы, проведенные на сторожевой башне Штуттгофа, он "видел сотни трупов и слышал издали крики из газовой камеры". Ему было известно о гибели тысяч человек, о пытках и о жестоком обращении с заключенными. Он также заявил, что лично он никого не убивал.

Процесс над Бруно Д. начался спустя 74 года после произошедших событий в концлагере, так как с 2011 года к суду привлекаются не только нацисты, непосредственно убивавшие людей, но и те, кто имел отношения к преступлениям, например, работал охранником.

До 17 декабря по делу Бруно Д. пройдет 12 слушаний. Каждое заседание суда будет продолжаться не более двух часов из-за состояния здоровья подсудимого.

Во время Второй мировой войны в лагере Штуттгоф погибли около 65 тыс. узников.

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