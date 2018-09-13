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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 11:28 13.09.2018 - 11:28

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - В столице Ганы Аккре началась церемония похорон экс-генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана, сообщают в четверг западные СМИ.

Церемония прощания проходит в международном конференц-центре Аккры.

На ней, как сообщается, присутствует генсек ООН Антониу Гутерриш, а также политики из ряда африканских стран, в частности президенты Эфиопии, Сьерра-Леоне и Намибии, а также премьер министр Нигера и вице-президент Анголы.

Гроб К.Аннана прибыл в Гану в понедельник, с тех пор с ним пришли проститься тысячи жителей страны. К.Аннана захоронят на военном кладбище Аккры в ходе частной церемонии.

К.Аннан умер 18 августа в Швейцарии в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни.

Всю свою жизнь он посвятил работе в Организации Объединенных Наций. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы, а с 24 февраля по 31 августа 2012 года был специальным посланником ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Помимо этого, он был удостоен Нобелевской премии в 2011 году. Последние годы своей жизни он провел в Женеве.

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