Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 18:57

Нью-Йорк. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Генконсульство РФ в Нью-Йорке советует российским гражданам сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей в связи с протестными акциями, проходящими в городе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

"В связи с непрекращающимися беспорядками в Нью-Йорке до конца недели введен комендантский час с 20:00 вечера до 05:00 утра. Рекомендуем сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского диппредставительства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По его словам, в Генконсульство до настоящего времени сведений о пострадавших россиянах в ходе беспорядков в городе не поступало.

Ранее во вторник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что введенный в городе комендантский час будет действовать до конца недели.

"Мы не потерпим никакого насилия. Мы не потерпим атак на полицейских. Мы не потерпим разжигания ненависти. Когда люди приезжают в центр Манхеттена, чтобы нападать на магазины с предметами роскоши, это не отражает ценности Нью-Йорка. Мы не потерпим этого, и мы это остановим. Я знаю, что мы можем это преодолеть", - сказал де Блазио.

Он напомнил, что комендантский час начнет действовать во вторник с 20:00 по местному времени до 5:00 утра каждый день до воскресенья.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Протесты во многих городах перетекли в беспорядки и погромы, столкновения с полицейскими, в связи с этим порядка 20 тыс. солдат Национальной гвардии США размещены на улицах американских городов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве. Еще три офицера полиции, присутствовавшие на месте трагедии, были уволены, но обвинения и пока не предъявлены.

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