Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 17:06

Гамбург. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 17 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международным институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу компании Lichtblick.

Это на 1 млрд больше, чем в прошлом году, отмечает Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты.

Одной из причин увеличения числа используемых лампочек является растущая популярность светодиодов, которые, хотя и требуются в большем количестве, потребляют намного меньше электроэнергии. В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 77% немцев по сравнению с 72% в прошлом году, и лишь 13% продолжают наряжать дома только с помощью ламп накаливания (в 2018 году - 17%).

"Благодаря развивающимся технологиям время холодного белого освещения LED на Рождество позади - сейчас есть гирлянды и рождественские украшения, имеющие теплый белый оттенок", - заявил пресс-секретарь LichtBlick Фолькер Вальцер.

На праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 510 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению города, который насчитывает около 170 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 153 млн евро.

В 2018 году данные показатели составляли соответственно 600 млн кВт.ч (при среднем времени работы 180 часов), 200 тыс. домохозяйств и 182 млн евро.

При этом 76% респондентов заявили о необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздника.

В проводившемся в октябре опросе приняли участие 2,1 тыс. человек.

Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики, число клиентов которой превышает 1 млн. Выручка по итогам 2017 года составляла около 700 млн евро. Штат компании насчитывает 460 человек.

Служба энергетической информации

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