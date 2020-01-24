Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 14:40

*** СМИ сообщают о шести погибших

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Полиция ФРГ сообщает о стрельбе на юго-западе Германии, есть раненые и, возможно, погибшие.

"Большая полицейская операция в Рот-ам-Зее. Там произошла стрельба. В здании есть раненые и, предположительно, погибшие. Подозреваемый задержан", - сообщает местная полиция в своем аккаунте в "Твиттере".

СМИ сообщают о шести погибших. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Сообщается также, что речь, предположительно, идет о бытовом конфликте.

ЧП произошло на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

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