Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 11:02

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - МВД Германии внесло радикальное шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, сообщает в четверг "Дойче велле".

По словам главы МВД страны Хорста Зеехофера, запрет обоснован тем, что "Хезболла" призывает к уничтожению государства Израиль и "противодействует установлению взаимопонимания между народами".

Отныне сторонникам движения запрещено выходить на улицы городов Германии с флагами организации, на которых изображен поднятый вверх кулак с зажатым автоматом.

Также сообщается, что в четверг сотрудники правоохранительных органов в землях Северный Рейн-Вестфалия, Бремен и Берлин произвели обыски в мечетях, которые считаются близкими к движению. Следствие подозревает, что они могут быть частью организации.

По данным "Шпигель", у МВД Германии есть сведения о том, что "Хезболла", возможно, планировала теракты на территории Германии.

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