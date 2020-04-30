Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 11:28

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Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - МВД Германии внесло радикальное шиитское движение "Хезболла" в список террористических организаций, сообщает в четверг пресс-служба министерства.

"Министр внутренних дел Хорст Зеехофер запретил сегодня шиитское движение "Хезболла" в Германии. Полицейские ведомства сегодня утром, в 6.00 (7.00 мск) провели обыски в различных объектах, в том числе в Берлине, Бремене, Мюнстере, Реклингхаузене и Дортмунде", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.

Уточняется, что обыски проводились как в жилых объектах, так и в местах сбора сторонников движения.

По словам главы МВД страны Хорста Зеехофера, запрет обоснован тем, что "Хезболла" призывает к уничтожению государства Израиль и "противодействует установлению взаимопонимания между народами".

Отныне сторонникам движения запрещено выходить на улицы городов Германии с флагами организации, на которых изображен поднятый вверх кулак с зажатым автоматом.

По данным "Шпигель", у МВД Германии есть сведения о том, что "Хезболла", возможно, планировала теракты на территории Германии.

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