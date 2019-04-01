В Германии извлекли тела жертв крушения бизнес-джета под Франкфуртом - СМИ
Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Спасатели достали тела всех трех человек, погибших при крушении бизнес-джета, в котором, предположительно, погибла совладелица S7 Наталия Филева, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Подробностей по поводу этой операции агентство не приводит.
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