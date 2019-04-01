Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 14:55

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Спасатели достали тела всех трех человек, погибших при крушении бизнес-джета, в котором, предположительно, погибла совладелица S7 Наталия Филева, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Подробностей по поводу этой операции агентство не приводит.

Ранее руководитель пресс-службы Федерального бюро по расследованию авиапроисшествий ФРГ (BFU) Гермут Фрайтаг сообщил "Интерфаксу", что представители ведомства работают на месте крушения бизнес-джета.

Немецкая полиция не подтверждает личности погибших, но согласно информации российской стороны, 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), помимо Н.Филевой, погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Сообщалось также, что Межгосударственный авиационный комитет направит своего представителя в Германию для участия в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла Н.Филева.

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