Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:46

*** Во Франции из-за высоких температур умерли три человека

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Власти земли Саксония-Ангальт в Германии временно ограничили скорость движения транспорта на некоторых участках автобанов из-за жары, сообщает в среду агентство Associated Press.

Такие меры принимаются, чтобы избежать повреждения покрытия на автобанах. Власти ограничили скорость движения на нескольких коротких участках автобанов до 100 или 120 км/ч. Обычно скоростные ограничения на этих участках отсутствуют.

Во Франции сильная жара наблюдается с начала недели. За это время в департаменте Эро из-за нее погибли три человека, сообщают французские СМИ. Жертвами жары стали пожилые люди, вероятнее всего они скончались из-за холодового шока, решив искупаться в жаркий день.

Кроме того, во Франции из-за жары стали закрывать школы. Министерство образования в начале недели объявило, что не планирует закрывать из-за метеоусловий все учебные заведения в стране, сообщает телеканал BFMTV. В то же время, местные власти приняли решение временно закрыть 50 школ в департаменте Эсон, также закрыты 13 школ в коммуне Тур. Учебный год во Франции по плану завершится 6 июля.

Ранее из-за жары министерство образования Франции приняло решение перенести экзамены для школьников, заканчивающих среднюю школу, с конца июня на начало июля.

В Риме на фоне жаркой погоды врачи предупредили об угрозах для здоровья из-за большого количества мусора в мусорных баках города. Эксперты предупреждают, что прошивающие в городе животные разносят инфекцию из мусорных баков, а жара лишь усугубляет ситуацию, сообщает агентство Associated Press. Проблема с вывозом мусора в Риме в той или иной степени наблюдается десятилетиями, отмечает агентство.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на фоне жары в Европе призвал обратить внимание на проблемы изменения климата.

"Жара, пришедшая в Европу, является доказательством того, что климатические изменения оказывают влияние повсюду и являются серьезной угрозой для общественного здоровья", - написал генсек ООН в Twitter.

В настоящее время температура в Риме держится на уровне 32 градусов по Цельсию, в Париже - 28 градусов, в Монпелье, расположенном на юге Франции - 32 градуса. В столице Саксонии-Анхальт, Магдебурге, температура также достигла 32 градусов по Цельсию. Выше 30 градусов температура поднялась в Вене, Праге, Варшаве, Берлине, Милане и ряде других городов Европы.

Структура Еврокомиссии, курирующая вопросы окружающей среды, сообщает, что пика жара в Европе достигнет к 27 июня. Тогда в некоторых местах температура воздуха может превысить 40 градусов по Цельсию.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

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