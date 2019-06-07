Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 14:35

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Процесс по делу о подготовке теракта с применением высокотоксичного яда рицин начался в пятницу в высшем земельном суде Дюссельдорфа, сообщает пресс-служба суда.

"Генпрокуратура в Карлсруэ вменяет подозреваемым в том числе то, что с осени 2017 года в Кельне они готовили теракт, во время которого хотели применить яд рицин. Рицин они производили в своей квартире в Кельне из семян клещевины", - сказано в сообщении пресс-службы.

Обвиняемых двое, это гражданка Германии Ясмин Х. 43 лет и гражданин Туниса Зим Аллах Х. 30 лет. Супругов задержали около года назад. По данным генпрокуратуры, мужчина покупал оборудование и сырье для производства рицина, который впоследствии успешно произвел. Женщина предоставляла мужу для интернет-покупок свой счет PayPal, считает следствие.

В рамках процесса запланировано 16 слушаний, которые продлятся, предположительно, до 30 августа.

1тф ар

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