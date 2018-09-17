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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:26 17.09.2018 - 14:26

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint в понедельник вышел на маршрут, который соединяет города Бремерфёрд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

В воскресенье он выполнил тестовый рейс, за которым наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, сообщает "Радио Бремена".

На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток.

Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть порядка 1 тыс. километров, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской Alstom, которая является первым европейским разработчиком высокоскоростных электропоездов, отмечает Deutsche Welle.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.

Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородных элементах, считаются надежными и высокоэкологичными. Их работа основана на преобразовании энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента. В числе недостатков обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимое для сжижения топлива.

Служба финансово-экономической информации

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