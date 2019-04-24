Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:41

Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против трех граждан ФРГ в участии в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Обвинение предъявлено в суде Дюссельдорфа, в числе обвиняемых - гражданка Германии и Алжира Сара О., ей 21 год, гражданин ФРГ Ахмед С (51 год), гражданин Германии Перихан С. (48 лет).

Прокуратура подозревает женщину в том, что она примкнула в Сирии к ИГ, участвовала в торговле людьми и их незаконном удержании.

Предполагают, что она в 2014 году заключила по исламским законам брак с боевиком ИГ Исмаилом С. из Германии, вместе с ним они охраняли в Сирии подконтрольные группировке территории. Из ЕС пара пыталась вербовать новых сторонников для ИГ. Боевики платили паре зарплату - $118.

В январе 2014 года Сара О. и Исмаил С. обставили свою квартиру в Сирии вещами и предметами домашней утвари, отобранными у местного населения, так называемыми "трофеями". С сентября 2015 до октября 2017 года Сара О. и Исмаил С. удерживали девочку и двух женщин из числа езидов в качестве рабынь. Женщины обслуживали детей обвиняемых, убирали жилье и готовили еду.

Двух других обвиняемых - Ахмеда С. и Перихана С. подозревают в поддержке находившихся за пределами ФРГ террористов и подготовке теракта.

1тф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!