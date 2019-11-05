Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 15:04

Берлин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр по охране окружающей среды ФРГ Свенья Шульце выразила разочарование решением США начать формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, сообщает агентство Associated Press.

По ее словам, этот шаг со стороны Вашингтона "вызывает сожаление", хотя он не стал неожиданностью. "К счастью, США остались одинокими в своем решении", - отметила Шульце.

Он добавила, что многие думали, что за решением США последует "эффект домино", но этого не случилось.

"Остальные страны мира продолжают вместе выступать за защиту климата", - указала министр, добавив, что даже Россия недавно присоединилась к соглашению.

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник объявил о запуске Вашингтоном процедуры отказа от Парижского соглашения по климату.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Однако, напоминают американские СМИ, согласно условиям соглашения, официально отказаться от него можно было лишь 4 ноября нынешнего года.

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