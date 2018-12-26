В Германии полицейские обнаружили флаг ИГ рядом с поврежденным кабелем на железной дороге

Берлин. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Германские полицейские обнаружили флаг "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) близ места, где был поврежден кабель на железной дороге, передают в среду западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отметили полицейские, в воскресенье на железнодорожных путях между станциями Карлсхорст и Вюльхайде в восточной части Берлина были найдены оборванные кабели, неподалеку был обнаружен флаг с символикой ИГ и текст на арабском языке.
Полицейские сейчас устанавливают, связаны ли эти находки, и были ли у преступников политические мотивы.
В связи с повреждением движение поездов было временно нарушено.
1кю ар