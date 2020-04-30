Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 9:42

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Четвертый день подряд в Германии выявляют все больше зараженных коронавирусом, за последние сутки - 1478 человек, сообщают европейские СМИ.

Таким образом, к настоящему моменту в Германии зарегистрировано свыше 161 тыс. случаев заражения, но, в то же время, более 75% среди заразившихся уже выздоровели. Болеют коронавирусом в Германии более 34,6 тыс. человек на данный момент.

За сутки также выросло число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом - на 173 человека - до 6,2 тыс. человек.

На прошлой неделе Германия начала ослаблять ограничительные меры, которые были введены, чтобы сдержать вспышку коронавируса в стране.

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