Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 16:42

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены, решились на поэтапное открытие спортивных учреждений и гастрономических точек, говорится в соответствующем документе, в среду поступившем в "Интерфакс".

"Все магазины можно снова открыть при соблюдении гигиены и контроля за потоком посетителей", - сказано в документе. Необходимо при этом будет соблюдать, чтобы одновременно в магазине находилось не слишком много народу. Также остается в действии правило соблюдать в общественных местах минимальное расстояние между гражданами в 1,5 метра.

Спортивные площадки и тренировочные центры можно будет открывать согласно плану, который будет разработан в каждой из 16 федеральных земель. Также в ответственности земель будет разработка соответствующих планов для открытия баров, ресторанов и отелей.

Крупные мероприятия, уличные фестивали и гуляния останутся под запретом минимум до 31 августа. Меры по ограничению общественной жизни были приняты для подавления пандемии коронавируса COVID-19.

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