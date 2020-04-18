Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 12:47

Берлин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа из 47 детей - выходцев из Афганистана, Сирии и Эритреи - прибыла в субботу в Ганновер из Греции, где они жили в лагерях для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос, информирует агентство Associated Press.

"Эта эвакуация стала результатом многомесячной подготовки и интенсивных переговоров с европейскими партнерами", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Он выразил надежду на то, что вскоре и другие страны Европы начнут принимать детей из лагерей для беженцев в Греции.

Правозащитники неоднократно обращали внимание на сложные условия в лагерях для беженцев в Греции.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис, провожая в аэропорту Афин самолет в Ганновер, заявил, власти страны пытаются "привлечь внимание других стран ЕС к бедственному положению детей, которые бегут от войн и преследования".

Мицотакис выразил удовлетворение в связи с тем, что эта программа, наконец, заработала. Он рассчитывает, что в ближайшие месяцы удастся вывезти из лагерей для беженцев в Греции более 1,5 тыс. детей.

1ар вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!