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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 14:54 01.06.2018 - 14:54

Берлин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Хищники, сбежавшие из зоопарка германской коммуны Люнебах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), отловлены и помещены в зоопарк, сообщает в пятницу онлайн-портал издания "Бильд".

Ранее два льва, два тигра и один ягуар сбежали из зоопарка. Полиция предупредила жителей окрестностей не покидать помещения. Позже местонахождение животных было отслежено с помощью дронов.

Информация о том, что животные или люди пострадали в ходе инцидента, не поступала.

1кю ар

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