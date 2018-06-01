В германский зоопарк возвращены животные, которые ранее сбежали оттуда
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Берлин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Хищники, сбежавшие из зоопарка германской коммуны Люнебах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), отловлены и помещены в зоопарк, сообщает в пятницу онлайн-портал издания "Бильд".
Ранее два льва, два тигра и один ягуар сбежали из зоопарка. Полиция предупредила жителей окрестностей не покидать помещения. Позже местонахождение животных было отслежено с помощью дронов.
Информация о том, что животные или люди пострадали в ходе инцидента, не поступала.
1кю ар
Интерфакс