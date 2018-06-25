Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 6:54 25.06.2018 - 06:54

Гонконг. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен подтвердил стремление страны к установлению прочного мира на Корейском полуострове.

"Я верю, что мир и процветание является лучшей наградой у нас и в других странах для тех, кто воевал", - сказал премьер, выступая на церемонии, посвященной 68-й годовщине начала Корейской войны 1950-53 гг.

Он подчеркнул: "Правительство будет уверенно идти по пути установления мира и совместного процветания на Корейском полуострове с верой и терпением, несмотря ни на какие преграды".

Гк ки

Neuer Inhalt Horizontal Line