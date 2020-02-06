Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 9:35

Вашингтон. 6 февраля. ИНЕТРФАКС - Звезды голливудских фильмов в четверг выражают скорбь в связи с кончиной на 104-м году жизни знаменитого актера Кирка Дугласа.

Невестка Кирка Дугласа Кэтрин Зета-Джонс написала в Instagram: "Моему дорогому Кирку: я буду любить тебя всю свою жизнь. Я уже скучаю".

Его сын Майк Дуглас отметил, что для всего мира Кирк Дуглас был легендой, актером золотого века Голливуда, а для семьи он был замечательным отцом, дедом, мужем и свекром.

"Папа, я так тебя люблю, и я очень горд быть твоим сыном", - написал актер в Instgram.

Режиссер Стивен Спилберг заявил, что он гордится, что был знаком с Дугласом.

"Кирк сохранял харизму кинозвезды до самого конца своей удивительной жизни, и я горжусь тем, что был маленькой частью последних его 45 лет", - говорится в заявлении Спилберга американским СМИ.

Актер Сильвестр Сталлоне назвал Кирка Дугласа "последним из гигантов среди моих героев в кино".

"Потрясающий актер, подобного которому мы больше никогда не увидим", - написал Сталлоне в Instagram.

Организаторы премии Оскар также отдали дань памяти Кирка Дугласа.

"Прощай, легенда Голливуда", - написали она в Twitter премии, сопроводив запись фотографией Дугласа из фильма "Спартак".

Кирк Дуглас скончался 5 февраля. Он был актером классического голливудского кино, наиболее известные фильмы с его участием: "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни".

Кирк Дуглас - сын эмигрантов из Российской Империи, он родился в США под именем Изи Данилович. В семье было шестеро дочерей, Кирк был единственным сыном. Семья жила бедно, и Дуглас не мог оплатить обучение в престижной Американской академии драматических искусств, однако он так впечатлил педагогов на прослушивании, что его все равно туда приняли. Во время учебы актер сменил имя на Кирк Дуглас.

Дебютировал в кино Дуглас в 1946 году в драме "Странная любовь Марты Айверс". После этого Дуглас заключил контракт с кинокомпанией Warner Brothers. В 1949 году Дугласа впервые номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Чемпион". Всего на "Оскар" актера номинировали за три фильма, но получил он в итоге только почетный "Оскар" за выдающуюся карьеру. Также Дуглас получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Жажда жизни".

Фактически завершил карьеру актер в конце 1990-х после инсульта. В дальнейшем он стал работать над книгами, написав несколько автобиографий и романов.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!