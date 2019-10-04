Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 12:31

Гонконг. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о решении запретить демонстрантам носить маски во время акций протеста, сообщает в пятницу газета The South China Morning Post.

"Мы не можем допустить эскалацию насилия и изучаем, какие можно принять законы для решения проблемы", - заявила она.

"Сегодня утром я созвала специальное совещание Исполнительного комитета Гонконга, и мы решили ввести запрет на закрывающие лицо маски", - добавила Кэрри Лам.

По словам главы администрации Гонконга, за последние четыре месяца было проведено почти 400 акций протеста, во время которых пострадали 1,1 тыс. человек, около 300 из них - полицейские.

Запрет вступит в силу в ночь на субботу и будет отменен, когда в нем отпадет необходимость.

Такой шаг со стороны руководства Гонконга последовал после произошедшего ранее на этой неделе инцидента: по версии властей, во время демонстрации молодой демонстрант в маске напал на полицейского. Нарушитель получил ранение и был задержан. Этот случай, по мнению руководства Гонконга, иллюстрирует то, как участники акций протеста могут использовать макси, чтобы в случае конфликтов с полицией затруднить установление их личности.

В пятницу с утра тысячи жителей Гонконга вышли на улицы, чтобы выразить недовольство планами администрации ввести подобный запрет. В частности, они выкрикивали лозунг: "Ношение маски на лице - это не преступление".

Согласно распоряжению властей, под запрет подпадают не только маски, но и шарфы, балаклавы. Также запрещается покрывать лицо краской. Демонстрантам, нарушающим это распоряжение, могут грозить тюремные сроки.

В июне в Гонгконге начались массовые акции протеста против ряда инициатив местных властей.

1ка во

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