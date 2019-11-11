Гонконг. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - В Гонконге во время демонстраций неизвестный поджег мужчину из-за спора о национальной принадлежности, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
В Интернете было опубликовано видео, на котором группа людей ведет оживленный спор, после чего на одного из мужчин выливают горючую жидкость и поджигают ее.
Сразу после инцидента мужчина был доставлен в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.
Агентство не сообщает, были ли задержан кто-либо в связи с инцидентом.
В понедельник сотрудники полиции пытались разогнать протестующих, которые заблокировали дороги и мешали работе транспортной системы в понедельник с утра, и открыли огонь. Один из протестующих в результате получил тяжелое ранение, сообщают гонконгские СМИ.
В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.
В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.
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