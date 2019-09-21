Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 13:14

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Гонконг. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - В Гонконге прошла новая акция протеста, участники которой вновь заявили о недовольстве администрацией этого специального административного района Китая, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Акция прошла в районе Туен Мун на западе Гонконга. Многие протестующие были одеты в черное, некоторые из них скандировали "Революция нашего времени!" и "Вернем Гонконг!".

По данным AP, в акции протеста в субботу приняли участие несколько сотен человек, это меньше, чем на предыдущих манифестациях.

Ранее агентство сообщило, что акция протеста прошла без стычек с полицией. Вместе с тем гонконгская газета South China Morning Post пишет, что вблизи одного из автобусных терминалов полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

По данным издания, протестующие подожгли мусорную корзину на одной из улиц Гонконга и стали бросать бутылки с зажигательной смесью в заграждения, в результате чего те загорелись. Для тушения на место происшествия прибыли пожарные.

Продавцы закрыли магазины в Туен Мун на время протестов, а оператор легкорельсовой железной дороги остановил движение поездов из-за вандализма на станциях, сообщает газета.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально объявила об отмене поправок к закону об экстрадиции, которые спровоцировали первые протесты в Гонконге еще четыре месяца назад и затем переросли в беспорядки и погромы.

Между тем протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

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