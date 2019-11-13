Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 8:06

Гонконг. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга приняли решение отменить в четверг занятия в образовательных учреждениях, сообщает в среду газета South China Morning Post.

Такое решение вызвано соображениями безопасности и распространяется на все детские сады, начальные и средние школы. В частности, подобная мера обусловлена тем, что в Гонконге из-за протестов блокируется работа транспортной системы, в результате чего учащиеся не могут безопасно добраться до учреждений.

Кроме того, ряд университетов, в том числе Гонконгский политехнический университет, объявил о том, что будет закрыт на протяжении всей оставшейся недели.

Отмечается, что ситуация в Гонконге обострилась в последние несколько дней. Протестующие разбили более 160 светофоров, а также нанесли значительный ущерб автомобильным дорогам. В метро участники протестов бросают на рельсы различные предметы, в частности, велосипеды, чтобы блокировать движение поездов. Они также прокалывают шины автобусов.

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, двое из участников акций протеста получили ранения.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1вл гк

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