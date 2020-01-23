Гонконг. 23 января. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга приняли решение создать специальные карантинные зоны в двух туристических лагерях, чтобы изолировать людей, которые контактировали с лицами, зараженными коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.
В последний раз подобные карантинные зоны в Гонконге создавались почти 20 лет назад, когда в Китае произошла вспышка атипичной пневмонии (SARS).
В Центре здравоохранения Гонконга заявили, что позже в четверг в эти лагеря будут отправлены три человека, которые ранее имели непосредственный конфликт с теми, у кого подтвердились случаи заражения коронавирусов.
"Мы развернем целую команду специалистов для работы в карантинных лагерях", - указали в этом центре.
Ранее сообщалось, что в Гонконге зафиксировано два случая заражения коронавирусом.
В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.
В Китае зарегистрировано более 600 случаев заболевания, 17 человек скончались. Также есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
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