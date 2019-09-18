Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга приняли решение не проводить в честь Дня образования КНР (1 октября) ежегодный фейерверк в связи с непрекращающимися акциями протеста, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
Согласно заявлению властей, шоу фейерверков в гавани Виктория отменено "в связи с последними событиями и с учетом общественной безопасности".
AP отмечает, что 1 октября, в 70-ю годовщину со дня основания Китайской Народной Республики, в Гонконге ожидаются масштабные протесты.
Также в среду отменили скачки в гонконгском жокей-клубе из-за "реальной угрозы беспорядков или возможности насильственных действий на ипподроме".
Ранее в сентябре сообщалось, что протестующие пытались мешать движению местных поездов. Они удерживали двери поездов, блокируя тем самым их отправление.
Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.
Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.
Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.
1ви аю