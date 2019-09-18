Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 16:11

Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Гонконга приняли решение не проводить в честь Дня образования КНР (1 октября) ежегодный фейерверк в связи с непрекращающимися акциями протеста, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

Согласно заявлению властей, шоу фейерверков в гавани Виктория отменено "в связи с последними событиями и с учетом общественной безопасности".

AP отмечает, что 1 октября, в 70-ю годовщину со дня основания Китайской Народной Республики, в Гонконге ожидаются масштабные протесты.

Также в среду отменили скачки в гонконгском жокей-клубе из-за "реальной угрозы беспорядков или возможности насильственных действий на ипподроме".

Ранее в сентябре сообщалось, что протестующие пытались мешать движению местных поездов. Они удерживали двери поездов, блокируя тем самым их отправление.

Как сообщалось, администрация Гонконга отказалась от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжаются.

Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, против приравнивания протестов к беспорядкам, за прямые выборы руководства города.

Одновременно организаторы протестов выступили с призывами к США и Великобритании оказать помощь в "освобождении" Гонконга из-под контроля со стороны Пекина.

1ви аю

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