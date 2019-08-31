Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 9:38

Брюссель. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Протестующие, как ожидается, выйдут на улицы Гонконга в субботу, несмотря на запрет местных властей, сообщают западные СМИ.

"Хотя организаторы протестов заявили, что мероприятия отменяются, мы ожидаем, что люди все равно соберутся", - приводят издания слова представителя местной полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающему основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планировались на субботу.

В уведомлении отмечалось, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности. Кроме того, в документе говорилось о том, что существуют опасения, что в ходе выступлений могут проявиться "акты насилия и другие деструктивные действия".

Протесты по выходным жители Гонконга устраивали уже 12-ю неделю подряд. Первоначально он требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

1тэ аг

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