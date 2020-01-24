Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 10:09

Гонконг. 24 января. ИНТЕРФАКС - Стоимость медицинских масок в Гонконге значительно выросла за последние несколько дней, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

Цена в некоторых аптеках увеличилась в три раза. Скопились длинные очереди из желающих приобрести маски.

Отмечается, что в Гонконге введены ограничения - продавать не более двух коробок масок в одни руки.

Накануне сообщалось, что сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю. Руководители китайских заводов срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. В пятницу закрываются для въезда и выезда еще более 10 городов.

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