Этот контент был опубликован 16 ноября 2019 г. 11:42

Брюссель. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Городские службы Гонконга начали в субботу расчистку улиц после того, как в городе неделю не стихали акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и возведением баррикад, сообщают западные СМИ.

К уборке улиц привлечены сотни человек. При этом, по данным СМИ, в этих работах, по-видимому, были задействованы военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В то же время, отмечают СМИ, военных редко выводят в Гонконг за пределы казарм, чтобы еще больше не накалять обстановку в городе.

СМИ напоминают, что ранее протестующие в Гонконге изменили тактику: они стали активнее сооружать на основных автострадах и перекрестках баррикады из кирпичей, мебели, мусорных баков и стальных заграждений, совершать акты вандализма, протестовать в разных местах Гонконга с целью заставить силы полиции рассредоточиться. Опорными пунктами для демонстрантов стали университетские кампусы.

Протестная кампания в результате привела к перебоям в железнодорожном сообщении, прекращении работы школ и торговых центров, отмене многих крупных международных мероприятий, в том числе в сфере бизнеса, спорта и культуры.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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