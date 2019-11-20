Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 16:39

Гонконг. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Организаторы Открытого чемпионата по гольфу приняли решение отменить турнир, запланированный на конец ноября в Гонконге, из-за ситуации с протестами.

"Непредсказуемая нынешняя ситуация в Гонконге создает проблемы для проведения турнира, принимая во внимания тот факт, что безопасность является нашим главным приоритетом", - сообщили организаторы. Они выразили надежду на то, что турнир удастся провести в начале 2020 года.

В Гонконге также отменили крупный ежегодный музыкальный фестиваль Clockenflap, который должен был начаться в этом году 22 ноября. На него каждый год приезжают десятки тысяч фанатов современной музыки различных жанров.

Организаторы концерта популярного тайваньского музыканта Чжоу Цзелуня также были вынуждены объявить о том, что декабрьский концерт певца отменен.

Ранее этой осенью из-за ситуации в Гонконге отказали от проведения конференции Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, а также автогонки Формулы E, в которых участвуют электромобили с открытыми колёсами.

Кроме того, весной в Гонконге должен состояться этап Мировой серии по регби-7, однако организаторы теперь ставят под вопрос возможность его проведения из-за ситуации с продолжающимися протестами.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

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