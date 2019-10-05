Этот контент был опубликован 5 октября 2019 г. 14:12

Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч жителей Гонконга проводят в субботу акции протеста против решения властей запретить демонстрантам надевать маски, сообщает газета South China Morning Post.

Данных о серьезных столкновениях демонстрантов с полицией нет. Большинство протестующих вышли на улицы в масках и черной одежде.

Параллельно с этим в Гонконге в субботу парализовано движение поездов, закрыты многие банки и магазины. Это - последствия произошедших ранее на этой неделе беспорядков.

В пятницу в Гонконге одобрили предложение о запрете использования масок на акциях протеста. Цель этой меры - упростить установление личности участников беспорядков.

Массовые выступления в Гонконге против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации.

1во пч

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