Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 15:00

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США после трех ночей беспорядков и поджогов, сообщают западные СМИ.

"Наши военнослужащие подготовлены к тому, чтобы защищать жизнь, собственность, гарантировать право людей на мирные демонстрации", - заявил генерал-майор Джон Дженсен, комментируя это решение.

Участники протестов и беспорядков, произошедших из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полиции, сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе в штате Миннесота. Беспорядки длятся уже три дня - протестующие устраивают поджоги в городе и грабят магазины.

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