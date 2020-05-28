Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 20:17

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Сотни демонстрантов в городах Туниса в четверг устроили протесты с требованием предоставить им рабочие места на фоне двухмесячного экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сообщили в четверг региональные СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, на юге города Гафса выпускники вузов собрались у здания администрации города, выкрикивая: "Нам нужны рабочие места". Сотни других демонстрантов вышли на улицы в городах Хаджиб-Эль-Аюн и Сиди-Бузид.

Менее масштабные протесты вспыхнули в городах Беджа, Кассерин, Тозеур и Сфакс.

На данный момент, согласно официальным данным, уровень безработицы в Тунисе составляет 15,3%.

В этом месяце власти Туниса приступили к снятию введенных из-за коронавируса ограничений, которые касаются передвижений и работы предприятий. Это позволило вернуться на работу порядка 75% сотрудников государственных учреждений.

В то же время ожидается, что в этом году экономика страны сократится на 4,3%, что является самым резким падением более чем за 60 лет.

По состоянию на 28 мая в Тунисе выявили 1068 случаев заражения COVID-19, 48 инфицированных скончались.

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