Париж. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожар произошел в автомобильном гараже во французском городе Версаль, сообщает во вторник французское телевидение.
В ликвидации пожара задействовано около 80 пожарных, на месте работают десятки пожарных автомобилей. Жители расположенных близ гаража зданий эвакуированы.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Во Франции существует как город Версаль, так и расположенный в нем одноименный дворцово-парковый ансамбль. Все исторические здания в ансамбле расположены в парке - достаточно далеко от современных городских построек.
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