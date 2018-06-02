В городе Хеврон на Западном берегу Иордана убит водитель автомобиля, пытавшийся протаранить израильских солдат

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 10:15 02.06.2018 - 10:15

Иерусалим. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Попытка наезда на израильских военных предотвращена в субботу в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. "Только что в Хевроне предотвращена попытка наезда на автомобиле. Террорист на автомашине пытался протаранить служащих армии обороны Израиля. Солдаты в ответ открыли огонь, террорист убит. Сообщений о пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало", - говорится в Твиттере армии обороны Израиля. 1ар вв Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс