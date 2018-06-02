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Иерусалим. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Попытка наезда на израильских военных предотвращена в субботу в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

"Только что в Хевроне предотвращена попытка наезда на автомобиле. Террорист на автомашине пытался протаранить служащих армии обороны Израиля. Солдаты в ответ открыли огонь, террорист убит. Сообщений о пострадавших среди израильских военнослужащих не поступало", - говорится в Твиттере армии обороны Израиля.

1ар вв

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Интерфакс