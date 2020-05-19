Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 11:02

Пекин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Власти города Шулань в провинции Цзилинь на северо-востоке КНР приняли решение перепрофилировать одну из больниц для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией после того, как в этом городе были выявлены 40 случаев COVID-19, сообщила во вторник китайская газета Global Times.

"Больница традиционной китайской медицины в Шулани в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая будет превращена в специальное учреждение для лечения от COVID-19, объявили во вторник (в администрации - ИФ) города", - передает Global Times в Twitter.

Между тем, ранее издание The Guardian сообщало, что китайские власти взяли в изоляцию город Шулань с населением примерно 700 тыс. человек в связи со вспышкой COVID-19. Выход жителей из квартир в город был строго ограничен, а въезд в Шулань лиц, не проживающих в нем, запрещен. Сотни людей были также помещены в карантин,

Китайские СМИ отмечали, что Шулань является одним из последних очагов заболевания в стране.

В свою очередь агентство Bloomberg накануне сообщало, что примерно 108 млн человек на северо-востоке Китая снова оказались в условиях режима изоляции из-за новой вспышки коронавируса. Bloomberg передавало, что в провинции Цзилинь было зафиксировано в общей сложности всего 127 случаев коронавируса.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 633 человека, зарегистрировано 82 960 активных случаев заражения, из них 1 707 ввезенных из-за границы.

1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции