Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 22:40 19.06.2018 - 22:40

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Власти США хотели бы иметь более прочные отношения с Россией, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Я его (госсекретаря США Майка Помпео -ИФ) об этом не спрашивала. В целом, правительство США, конечно, предпочло бы иметь более прочные отношения с российским правительством. Однако в плане каких-либо встреч - мне не о чем объявлять, это исходило бы от Белого дома", - сказала Х.Нойерт во вторник журналистам, отвечая на вопрос о мнении госсекретаря относительно потенциальной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Ранее во вторник в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой ясности по встрече В.Путина с Д.Трампом пока по-прежнему нет.

1йф бс

Neuer Inhalt Horizontal Line